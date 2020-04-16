شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. "خطة البرلمان" تناقش الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت الموافق القادم بقاعة الشورى الرئيسية وذلك لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وكان قد أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تنسق مع هيئة مكتب البرلمان لحسم شكل اجتماعات اللجنة بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" خلال الفترة القادمة وليس الموازنة فقط ولكن هناك عدد من مشروعات القوانين مرتبطة باللجنة ولجان أخرى لابد من حسمها أيضا وإقرارها.

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وشدد رئيس اللجنة، أنها تنتظر من هيئة المكتب خلال الأيام القادمة حسم الوسيلة الآمنة لعمل اللجنة وغيرها من اللجان وذلك بالتنسيق مع التكنولوجيا والمعلومات بالبرلمان، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم يمكن أن يشهد مناقشة لحسم الشكل النهائي بشأن انعقاد الجلسة، قائلا "نتطلع قبل عودة اللجنة للعمل أن يكون هناك ضمانات صحية آمنة للأعضاء والموظفين وممثلي الحكومة والإعلاميين وكل من له علاقة بالمجلس".

ولفت إلي أن هناك عدد من الخطوات لابد من اتخاذها قبل مناقشة مشروع الموازنة العامة أولها إرسال جميع الموازنات الفرعية لـ25 لجنة نوعية لقراءتها ومراجعتها والتي وصلت بالفعل إلي الأمانة العامة قبل البدء في مناقشة اللجنة.