شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بتوفير آلات لجمع القمح من المناطق المتضررة من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن سوء الطقس ووقوع سيول خلال شهر مارس تسبب فى ارتفاع منسوب المياه بمصرف بحر البقر بزيادة حوالى ٦٠% من سعة المصرف الطبيعية عن المعدل الطبيعي وهو ما تسبب فى انسطاح الأقماح على الأرض وهو ما يصعب جمعه، مطالبا الحكومة بالنزول للفلاحين وتوفير آلالات مميكنة لجمع الحصاد .

ولفت عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن بعد المسافات بين الشون والصوامع أدت لدفع مصروفات كبيرة فى نقل المحصول، مطالبا بوجود آلية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية لتقوم بجمع المحصول حتى يكون هناك هامش ربح جيد للفلاح.

وطالب عضو مجلس النواب وزير الزراعة للنزول على الطبيعة وتفقد طبيعة الحال بالأراضى ومدى تأثر المحصول بسوء الطقس وكيفية مساعدة الحكومة له فى توفير آلالات لجنى المحصول، مشددا على ضرورة أن يكون هناك جهة رقابية بين وزارة التموين والفلاح فى تحديد درجات أخذ عينات القمح أثناء عملية التوريد .

Advertisements

وشدد "تمراز " على أن الأمطار وسوء الطقس أثر على الإنتاجية وهو ما يستلزم دعم الفلاح خاصة وأنه الوحيد الموجود فى أرضه رغم أزمة كورونا، مطالبا بتيسير حصول الفلاح على قروض دون فوائد لمدة عام.

واعتبر أنه لا تخوف من وجود سوق موازية لأن الجهة الشرائية الوحيدة هى وزارة التموين ولكن التخوف من طحن الأقماح علف للماشية لارتفاع سعره، موضحا أن التخوف من بيعه كعلف خاصة وأنه محصول استراتيجيى وهام فى ظل الأزمة الراهنة وما ينتج يصل إلى 9 مليون طن وهناك اقتراب للاكتفاء الذاتى ولطن قد يضطر الفلاح لاستخدامه كعلف والبديل هنا هو خفض سعر العلف ودعمه من قبل الحكومه.

وكانت قد شهدت المحافظات المختلفة، أمس الأربعاء، انطلاق موسم الخيرات والبركات وبشائر الخير، بحصاد كميات القمح، وبدء توريدها للشون والصوامع، لتوفير اللازم للمواطنين من كميات القمح، لتنعم مصر بالخير والأمان الغذائي لأبناء الشعب المصرى، فى ظل الظروف الراهنة لأزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 بسعر 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم، حيث إشارات إلى انتظام عمليات التوريد فى أول يوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .