اقتراح برغبة لتخصيص يوم في العام عيدًا للأطباء والعاملين في القطاع الصحي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عمر وطني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بتخصيص يومًا في العام عيدًا للأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بسبب تعريضهم حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر لأجل أن يعيش الناس جميعًا في أمان، و نظرًا لما يقدمونه في مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد والذي يعد انجازًا لجيش مصر الأبيض.

وقال "وطني"، إن التضحية التي يقدمها أبطال مصر من الجيش الأبيض في هذا الظرف الدقيق لا تقل بأي حال من الأحوال عن تضحيات أبطالنا في القوات المسلحة والشرطة، لذا لا يساورني شك في أن الدولة سوف تتخذ من الإجراءات ما يتناسب مع هذه التضحيات، مشيرا الى أن ما يبذله هؤلاء الأطباء من جهود مضنية وتصدرهم الصفوف لحماية المجتمع من الوباء سوف يسطره التاريخ بحروف من نور في سجلاتهم الحافلة بالبذل والعطاء.

وناشد عضو مجلس النواب، جموع المصريين بالتلاحم والتكاتف واتباع الإرشادات الطبية والوقائية لإنجاح مهمة هؤلاء الأطباء والحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع.

الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم العليمى أعلن عن تقديمه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، بما يقضى بزيادة بدل المهن الطبية، وشمول صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى.