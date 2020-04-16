شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن عن تقديم برامج وأفلام ومسرحيات متميزة يوم شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أن شاشات وإذاعات الهيئة تقدم العديد من البرامج المتنوعة والمتميزة والأفلام والمسرحيات بمناسبة عيد الربيع ليتابعها المشاهد المصري من منزله.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن القناة الأولى تقدم تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد الربيع وتطوع القناة برامجها للاحتفال بعيد الربيع حيث يقدم برنامج صباح الخير يا مصر تغطية للاحتفال بعيد الربيع ، وتعرض القناة عدد من الاغانى الخاصة بعيد الربيع وفى الرابعة عصراً يقدم برنامج " الطباخ " حلقة خاصة عن عيد الربيع .

وأشارت الهيئة الى أن القناة الثانية تقدم تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد الربيع وتبدأ من خلال عدد من الفترات المفتوحة والمنوعات الاجنبية والأغانى وتطويع عدد من برامجها مثل: بنصبح عليك، البداية، طعم البيوت ، زينة، زمن الفن الجميل ، الشاشة الصغيره ، حفلات الاوبرا ، هنا ماسبيرو .

ونوهت الى أن القناة الفضائية المصرية تحتفل عبر تغطية خاصة للاحتفال بعيد الربيع وتبدأ ببرنامج صباحنا مصرى فى الثامنة صباحاً ، يعقبه الفيلم العربى " ورد الغرام " ، و فى فترة الظهير تلتقون و حلقة خاصة من برنامج " سيدتى " عن العادات و التقاليد التى يتبعها المصريين فى اعياد شم النسيم ، كما تطوع القناة جميع البرامج للاحتفال بعيد الربيع ، و منها حلو الكلام و سفير السعادة و مباشر من مصر و الشارع المصرى و سباق الزمن الجميل و وصف مصر .

و نوهت الهيئة الوطنية للاعلام الى أن شبكة الشرق الأوسط تحتفل بشم النسيم حيث نستمع على مدار اليوم إلى فترات مفتوحة وسهرات ، منها :-

اولا: "نهارك سعيد" : فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اللقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن كيفية قضاء شم النسيم هذا العام وافكار مختلفة وجديدة لقضاء اليوم في البيت بشكل صحي وسليم .

ثانيا: "اكلة بالألوان" لقاء مع شيف للتقديم أفكار للأكلات الصحية في شم النسيم وتلوين البيض بطريقة صحية .

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ثالثا: "بصحة وسعادة" لقاء مع دكتور تغذية لإعطاء بعض النصائح المهمة عن الأضرار الخاصة بمأكولات شم النسيم وكيفية تجنبها وعن بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها خلال هذا اليوم ، بالإضافة الي تقديم نصائح للام الحامل عن كيفية قضاء اليوم بدون مشاكل صحية

رابعاً: "بريك" مجموعة من الاغنيات المتنوعة للربيع والزهور وغيرها من الاغنيات الخفيفة المبهجة .

خامسا: "الوان الورد" فترة مفتوحة تنضم مكالمات ومشاركات المستمعين عن الألوان وأنواع الورد.

سادسا: "غنى للربيع" لقاءات مع احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء أغنيات الربيع وما يطلبه المستمعون .

سابعاً: "ربيعك شياكة" لقاء مع خبيرة الموضة عن ألوان الموضة وأحدث الصيحات الجديدة في الملابس والماكياج .

ثامنا: "ضحكة الربيع" لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة كوميدية عن شم النسيم وأكلات الربيع مع مشاركات المستمعين لرصد اهم التعليقات الكوميدية علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل سعيد ابو العينين – عمرو سليم – الكاتبة الساهرة جيهان الغرباوي

تاسعا: "شباب مزيكا" سهرة مع شباب المطربين من الأوبرا والفرق الشبابية للغناء عن الربيع وغيرها من الاغنيات المختلفة .

عاشرا: "اخر سلطنة" سهرة تتضمن مجموعة من الاغنيات المتنوعة عن الربيع لكبار المطربين المصريين والعرب ومشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغاني.