شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" يتبنى مبادرة "هنقضي عليها" الشبابية لرفع الوعي المجتمعي.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، عن تبنيه لمبادرة "هنقضي عليها"، الرقمية والتي أسسها مجموعة من الشباب المصري لدعم ومساندة الدولة المصرية في القضاء على السلوكيات السلبية في المجتمع ، وتعمل المبادرة الآن على مكافحة فيروس كورونا بنشر المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية ومكافحة نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن تبنيه لهذه المبادرة يأتي من منطلق إيمانه بالشباب ودورهم في المجتمع ومساعدتهم على إثبات الذات والقيام بدور فاعل في بناء الدولة بما يدعم توجهات حزب الوفد والحكومة لدعم وتمكين الشباب، وتمني من جميع الوطنيين المخلصين الاهتمام بدعم مثل تلك المبادرات المجتمعية.

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وأوضح مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن هذه المبادرة تستهدف رفع وعي المواطنين، والذي يمثل الرهان الأول في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن المعركة الآن هي معركة وعي وضرورة الاعتماد علي المصادر المرجعية الرسمية المحلية والعالمية في كافة ما ينشر، وضرورة وجود مثل تلك المنصات الرقمية لكشف الأكاذيب و الإشاعات المغرضة الهدامة التي تستهدف الدولة المصرية.

وتابع: "من أهم الموضوعات التي تستهدف المبادرة العمل عليها حاليًا أزمة فيروس كورونا المستجد، و أهم ما يميز المبادرة هو الاستعانة بأطباء ومتخصصين في مجالات مختلفة متعلقة لضمان وصول المعلومة الصحيحة بشكل علمي دقيق كما أنها تعمل علي التوعية بجوانب متعلقة بالأزمة منها الجانب الاقتصادي والنفسي، وتوجه بالدعوة إلي كافة المتخصصين للمساهمة في تلك المبادرة الرقمية سواء بالفيديو أو المقالات العلمية لإثراء تلك المبادرة".

وقال، إن هدفهم من وراء إطلاقها أن تكون مبادرة للمساعدة علي نشر الوعي المجتمعي والقضاء علي كافة الإشاعات ومكافحة النشر بدون مصادر ونشر المعلومات السليمة من المصادر الرسمية والمحلية والعالمية مساعدة للمجتمع و الهدف الحالي من المبادرة هو رفع الوعي الصحي والاجتماعي بأخطار فيروس كورونا.