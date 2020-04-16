عبد العال يحيل قوانين الطوارئ والتدابير المالية لمواجهة كورونا للجان النوعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتورعلى عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الطوارىء الى اللجنة التشريعية بالبرلمان، لدراسته تمهيدا لمناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررعقدها يوم 29 إبريل.

كما أحال الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التدابير المالية اللازمة لمواجهة فيروس كورنا الى لجنة الخطة بالمجلس لدراسته، كما احال مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن زيادة العلاوات والمرتبات الى لجنة القوى العاملة.

من جانب آخر طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الإجراءات الوقائية في المواصلات العامة، خاصة مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد وأتوبيسات النقل العام، لعدم الإصابة بفيروس كورونا ومنع انتشاره ونقل العدوى، ولحماية المواطنين، كما دعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية الخاصة بالوقاية.

وقال "العادلى"، لـ"الخليج 365"، إن هناك جهودا تبذل من قبل الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة في وسائل المواصلات، لكن هناك بعض الأمور لابد من التنبه لها، مثل الازدحام في بعض القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة والحرص على تسيير رحلات القطارات في موعدها وسرعة التقاطر في المترو، وضمان عدم وجود تكدس للركاب، وتفعيل المسافة الآمنة بين الركاب، وأن يكون هناك أدوات قياس درجة الحرارة في كل محطة، بالإضافة لتوزيع الكمامات والقفازات على الركاب.