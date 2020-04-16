40 صورة ترصد جولة محافظ سوهاج محطة تسمين الدواجن استعدادا لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، مشروعات محطة تسمين الدواجن في "الأحايوة شرق"، دائرة مركز أخميم، وذلك للوقوف على آخر التطورات لموقف المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، ومضاعفة الإنتاج لتغطية السوق المحلي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس طارق الوراقي سكرتير عام مساعد المحافظة ورئيس مجلس إدارة المشروعات الإنتاجية، حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استمع المحافظ خلال الجولة لشرح مفصل من السكرتير المساعد عن أهم التطورات وما جرى إنجازه بالمشروع، إذ جرى شراء 75 ألف بيضة مخصبة للتفريخ بمشروع تسمين الدواجن بالأحايوة شرق، و60 ألف كتكوت تسمين بمبلغ 330 ألف جنيه، وجاري بيعها بإيراد 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنتاج 6 أطنان من الدواجن المجمدة.