العراق: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 1434 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الخميس، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق وعدد حالات الشفاء بلغ 44 حالة، وحالات الوفاة حالة واحدة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إلى فحص 3125 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 49 ألفا و260 نموذجا.
وأشارت الوزراة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 1434 إصابة في عموم المحافظات، فيما بلغت الوفيات 80 حالة، بينما وصلت أعداد حالات الشفاء إلى 856 حالة.
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