مدبولي: الدولة تحتاج لعودة كافة قطاعات الإنتاج مع اتخاذ التدابير الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الوقائية في مواقع العمل لمكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تحتاج لعودة كافة قطاعات الإنتاج بأقصى قوة مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه يجب على المواطن تجنب التجمعات، قائلا:” الحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي في أزمة فيروس "كورونا".

وأعلن مدبولي أنه سيتم غلق كامل للمحلات والمولات والمتنزهات والشواطئ، يوم شم النسيم.

Advertisements

وأكد أنه تم إلغاء أي تجمعات وإيقاف كافة وسائل النقل العام السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات.

وناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاحترازية ليوم شم النسيم.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريح قبل الاجتماع، إنه لا يجب التوقف أمام المسمى سواء إغلاق جزئي أو حظر جزئي أو إغلاق شامل، ولكن المهم هو الإجراءات التي ستطبق في هذا اليوم لضمان عدم وجود تجمعات، والسيطرة على عملية خروج المواطنين وتحقق الغرض كما لو كان حظرا كاملا.

وأكد أن كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ ستكون مغلقة، لافتا إلى أن قرار مد حظر التجوال المتخذ منذ أسبوع تضمن إغلاق كافة الشواطئ والحدائق، وهو ما يضمن عدم وجود أي أشخاص في المتنزهات.