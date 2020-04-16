ترشيحات "الحظر".. الراهب الذي باع سيارته الفيراري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هبة خميس:

لظروف العزل المنزلي التي نمر بها في مصر كما في معظم أنحاء العالم الآن، يبحث معظمنا عن طرق لشغل الوقت الذي نقضيه في المنزل.. لذا ندعوك لقراءة كتاب ممتع، ونرشح لك يوميًا عناوين متنوعة من الكتب "عربية، مترجمة، معاصرة وقديمة"؛ كي تستغل وجودك في المنزل بأفضل طريقة مفيدة.

كتاب: لماذا من حولك أغبياء؟

الكاتب: شريف عرفة

صادر عن دار الأفق

ينتهز البعض العزلة المفروضة علينا بالعمل على تنمية مواهبه و امكاناته فبعضنا يبدأ بتعلم لغة جديدة أو الدراسة أونلاين ولكن بعضنا يحتاج قراءة كتب التنمية الذاتية الجيدة كي تحفزه و تساعده أولاً.

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من أشهر تلك الكتب المصرية جاء ذلك الكتاب الصادر منذ أكثر من عشر سنوات والذي يجيب على سؤالنا الدائم بـ"لماذا لا يفهمنا الآخرون؟" المميز في ذلك الكتاب الأمثلة و القصص التي استعملها لتوضيح إجابته على السؤال الأول الذي طرحه العنوان.

كتاب: الراهب الذي باع سيارته الفيراري

الكاتب: روبن شارما

صادر عن مكتبة جرير

على عكس معظم كتب التنمية الذاتية لا يعطيك ذلك الكتاب قواعد ثابتة لتسير عليها حياتك كي تتمكن من النجاح، لكنه يحكي لنا بطريقة بسيطة قصة خيالية حول محامي يدعى "جوليان" لامعا و ثرياً يمتلك قصور وسيارات من ضمنها سيارة فيراري حمراء، لكن أسلوب حياته المفتقر للتوازن والمائل للبذخ يؤدي به لأزمة قلبية فانطلق في رحلة بحث عن جوهر الحياة بعد أن باع ممتلكاته ومن ضمنها السيارة الفيراري ليركز "جوليان" على نفسه ويصل للحكمة والتوازن في حياته.