بالصور- عزل قرية في كفر الشيخ بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت قوات الشرطة في مركز شرطة بيلا محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تطبيق قرار محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين، بعزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وذلك بعد تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وانتقلت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، برئاسة أحمد إسماعيل، رئيس الوحدة المحلية، ضمت قوة من الشرطة، وأيمن غالي نائب رئيس المدينة، ووليد عرفات، مدير متابعة رئيس المدينة، وذلك لتنفيذ قرار عزل القرية، ومتابعة ما يستجد.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر اليوم الخميس، القرار رقم 389 لسنة 2020، بعزل قرية كفر العجمي، التابعة لمركز بيلا، لمدة 14 يومًا، وذلك في ضوء تسجيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد من أبناء القرية.

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تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تحديد اتجاهات مداخل القرية لتطبيق عملية العزل، والتي تتمثل في الحد البحري أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، والحد القبلي باقي زمام ثم ترعة المعاشات، والحد الشرقي أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، والحد الغربي أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا.

وشمل قرار العزل، تكليف محافظ كفر الشيخ لمديريات "التضامن الاجتماعي، والتموين، والشئون الصحية" باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية، والمستلزمات الطبية، لأهالي القرية، وكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ووجه المحافظ في قراره مديرية أمن كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق قرار العزل لحماية أهالي القرية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وللحد من انتشاره.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية، في كفر الشيخ، سجلت إصابة 10 أشخاص من أبناء قرية كفر العجمي بفيروس كورونا المستجد.