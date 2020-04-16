تحطم طائرة عسكرية كازاخية ونجاة الطيارين

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، أن طائرة (ميج-31) تابعة لسلاح الجو الكازاخي تحطمت بالقرب من مطار كاراجاندا، أثناء تحضير مقرر للخدمة القتالية وقفز الطياران ونجيا.
وذكرت وكالات انباء لروسية، أن الحادث وقع جنوب مطار كاراجاندا، بعد الإقلاع، حيث اشتعلت النيران في أحد المحركات.
وبعد تلقي أمر بالخروج، وجه الطياران العسكريان الطائرة إلىالميدان، بعيدًا عن المستوطنة، مع التأكد من عدم وجود أي تهديد للسكان المدنيين، وقالت الوزارة: "الطياران على قيد الحياة".
وأضافت أن التحقيق في الحادث بدأ، ووصل فريق بحث وإنقاذ من القوات الجوية الكازاخية إلى مكان الحادث.
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