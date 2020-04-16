لبنان يأمر بسداد التحويلات النقدية بالعملة المحلية

قال مصرف لبنان المركزي في تعميم له، اليوم، إن أي تحويلات نقدية تجريها مؤسسات غير مصرفية يجب سداد قيمتها بالليرة اللبنانية على أساس «سعر السوق».
الواردة من الخارج، يجب أيضا بيعها إلى وحدة جديدة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي، أنشئت للتعامل في العملات الأجنبية.
وقال التعميم إن العملة الصعبة
يأتي الإجراء في ظل جهودلكبح سوق النقد الأجنبي الموازية التي أصبحت المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، وفقدت فيها الليرة حوالي نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين بعد شح في تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات.
ولم يحدد التعميم سعر السوق الذي يجب أن تتقيد به التحويلات النقدية.
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