باحثون: المصابون بكوررنا في البرازيل أضعاف الأرقام الرسمية

أعلن باحثون أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البرازيل أكبر بـ 15 مرة من الأرقام الرسمية، معتبرين أن أكثر من 300 ألف شخص أُصيبوا بالمرض ويخشون خسارة الكثير من الأرواح في الأسابيع المقبلة.

وتعد البرازيل الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء في أميركا اللاتينية التي وصل إليها الوباء العالمي متأخرًا، مقارنة بآسيا وأوروبا، حيث سجلت رسميًا 1736 وفاة، بحسب آخر حصيلة معلنة، وتنتظر ذروة المرض في أواخر أبريل أو مطلع مايو.

و بحسب تقديرات مجموعة "كوفيد-19 برازيل" التي تضمّ باحثين جامعيين، فإن البلاد التي يقدر سكانها بـ 210 ملايين نسمة، تضمّ 313 ألف و288 إصابة بالمرض، أي

15 مرة أكثر من عدد الإصابات الذي تعلنه وزارة الصحة والبالغ 20727.

ويعود سبب هذا الفارق الكبير إلى معدّل فحوص الكشف عن الإصابات، وهو أقلّ بكثير من المعدلات في دول أخرى متضررة كثيرًا بالفيروسن ففي البرازيل، يبلغ هذا المعدّل 296 شخصًا من أصل كل مليون شخص، وهو عدد ضئيل جدًا مقارنة بألمانيا (15730) أو حتى فرنسا (5114) وإيران (3421).

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وقال دومينغوس ألفيس، العضو في مجموعة "كوفيد-19 برازيل"، ورئيس مختبر المعلومات الصحية في جامعة ساو باولو لفرانس برس؛ "إن "البرازيل في وضع

سيء جدًا ولن نتمكن من الإمساك بزمام المشكلة إلا من خلال إجراء الفحوص على نطاق واسع"، معتبرًا أن الأرقام الرسمية تُظهر ما كان عليه الوباء "قبل أسبوع أو أسبوعين"، مشيرًا إلى أن أرقام المجموعة تساعد في "تحذير السكان من حجم الوباء الحقيقي، لأن البعض يميلون إلى تخفيف اليقظة".

ويقرّ ديماس كوفاس، رئيس معهد "بوتانتان" الذي ينسّق الفحوص في ولاية ساو باولو، البؤرة الرئيسية للمرض في البرازيل، بأن الأرقام الرسمية منخفضة، وقال الأسبوع الماضي في مؤتمر صحافي "ما يحصل ليس إلا البداية، نحن بعيدون عن الذروة وسندرك في الأسبوعين المقبلين ما إذا كنا نتسلّق جبل إفرست أو مجرّد تلة".

ومن أجل الحصول على أعداد أقرب إلى الواقع، يعوّل كوفاس على 1.3 مليون جهاز فحص مستورد من كوريا الجنوبية بينها 725 ألفا وصلت شحنتها الثلاثاء.