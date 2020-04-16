وزير مالية ألمانيا يطالب البنوك الأوروبية بالمرونة في ظل أزمة كورونا

أعرب وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن رغبته في رؤية تفسير أكثر مرونة، لقواعد تعاملات البنوك الأوروبية خلال أزمة كورونا.
تمد عملاءها بالقروض بصورة أكثر تيسيرا، واصفا ذلك بأنه يمثل خطوة قوية لدعم الشركات الأوروبية في خضم الأزمة.
وقال شولتس قبيل لقاء مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيدو كونفرانس)، اليوم الخميس، إنه يمكن للبنوك أن
وأثنى شولتس على توصل المجموعة الأوروبية لحل وسط الأسبوع الماضي، بالاتفاق على تخصيص أكثر من500 مليار يورو، كحزمة إنقاذ للوظائف والشركات والدول المدينة في الاتحاد الأوروبي.
ويناقش الوزراء الأوروبيون اليوم، عددا من الموضوعات، التي تشمل برنامج تأمين نظام العمل الجزئي، الذي يمثل ضرورة لإجراء منظم يمهد الطريق أمام إصدار تشريع في هذا الشأن، إضافة إلى السماح باستخدام مرن لقواعد البنوك، ومطالبتها بالتخلي حاليا عن توزيع أرباح أسهمها.
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