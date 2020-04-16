أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم ترفض دعوة روسيا لحضور العرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9مايو، مؤكدا أنها رفعت مستوى التمثيل.
المناسب. ورد الزملاء الأمريكيون عليها، لا نرى سببا لعدم حدوث ذلك، لا يوجد رفض".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ريابكوف قوله: "الدعوات أرسلت إليهم في الوقت
ووفقا لريابكوف، فإن مستوى التمثيل الأمريكي في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية سيكون أعلى بكثير من المخطط.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: التمثيل الأمريكي في عيد النصر سيكون أعلى مما كان مخططًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.