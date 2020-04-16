روسيا: التمثيل الأمريكي في عيد النصر سيكون أعلى مما كان مخططًا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم ترفض دعوة روسيا لحضور العرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 9

مايو، مؤكدا أنها رفعت مستوى التمثيل.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ريابكوف قوله: "الدعوات أرسلت إليهم في الوقت

المناسب. ورد الزملاء الأمريكيون عليها، لا نرى سببا لعدم حدوث ذلك، لا يوجد رفض".

ووفقا لريابكوف، فإن مستوى التمثيل الأمريكي في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية سيكون أعلى بكثير من المخطط.

