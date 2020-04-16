ملك الأردن يبحث مع رئيس الوزراء الهندي التعاون لمواجهة كورونا

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، سبل تنسيق التعاون ثنائيا ودوليا، لمجابهة وباء فيروس لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال ضرورة التصدي للآثار الناجمة عن الوباء إنسانيا واقتصاديا، وتكثيف الجهود لحماية صحة الشعوب وسلامتهم. التصدي للآثار الناجمة عن الوباء إنسانيا واقتصاديا، وتكثيف الجهود لحماية صحة الشعوب وسلامتهم. وأكد الملك عبد الله، عمق علاقات الصداقة بين الأردن والهند، والحرص على تطوير التعاون في مختلف المجالات.

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