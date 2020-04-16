إيرباص: قطاع الطيران العالمي يواجه أكبر أزمة في تاريخه

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" الفرنسية الألمانية لصناعة الطائرات جيوم فوري أن قطاع الطيران العالمي يواجه أكبر تحد له على الإطلاق في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-).



وشهدت شركة إيرباص، أكبر مصنعة للطائرات في العالم، تراجع الطلب فيما منع عملاء الشركة،

التي تلقت عددا قياسيا من الطلبات على طائراتها قبل تفشي فيروس كوورنا، تسيير الطائرات ويسعون فجأة لإلغاء الطلبات وتأخير تسليم أي طائرات.

يشار إلى أن تأثير جائحة فيروس كورونا فاق تداعيات تفشي مرض سارس،

وتراجع السفر بالطائرات عقب أحداث 11 سبتمبر عام 2001، حيث تسببت الجائحة في توقف 70% تقريبا حركة من الطيران العالمية.

ووصف فوري الوضع، بأنه "غير مسبوق"، مخاطبا المستثمرين في اجتماع سنوي عبر الإنترنت لتجنب خطر العدوى.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فوري قوله: "قطاع الطيران من بين القطاعات الأكثر تضررا، وتواجه الصناعة الآن أكبر أزمة في تاريخها".