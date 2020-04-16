بسبب كورونا.. 600 ألف إيراني فقدوا أعمالهم

علن وزير العمل والشؤون الإجتماعية الإيراني، محمد شريعتمداري، اليوم الخميس، أن 600 ألف شخص في البلاد فقدوا وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى وقف الأنشطة التجارية والاقتصادية في إيران.

وقال شريعتمداري، بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية: إن “600 ألف شخص سجلوا في نظام التأمين ضد البطالة، وإن ارتفاع معدل البطالة في جميع البلدان مثير للقلق”.

وأشار إلى أنه تم وضع التوقعات اللازمة، لدعم بعض العمال الذين أصبحوا عاطلين عن العمل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، في تقرير لها، الخميس، إن 6 محافظات ايرانية، هي: طهران، وخوزستان، وكيلان، ومازندران، وآذربايجان الشرقية، وكهكيلوية وبويرأحمد، تشهد موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الوكالة، أن 4 محافظات إيرانية، هي: مركزي، وقم، وآذربايجان الغربية، وكرمان، تشهد انخفاضًا في عدد المصابين بالفيروس.

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فيما قال نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، اليوم، إن التوقعات تشير إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران، ستكون خلال الخريف المقبل، وإن 26.5% من المواطنين يصابون بالفيروس داخل وسائل النقل العام.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، إن البلاد سجلت 92 وفاة جديدة و 1606 إصابة أخرى، جراء تفشي فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت جهانبور بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 4869 حالة بينما بلغ عدد الإصابات 77 ألف و995 إصابة، مشيرًا إلى وجود 3594 من المصابين بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة للغاية، ويرقدون في مستشفيات.