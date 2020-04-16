تعافت ثلاث حالات، اليوم الخميس، في طنجة، من فيروس كورونا المستجد، بعدما كانت تتلقى علاجها في مستشفى دوق دو طوفار، ليرتفع عدد الحالات المتماثلة إلى الشفاء إلى 17 شخصا في المدينة.
وتشير مصادر “اليوم 24” إلى أن الأمر يتعلق بامرأتين، ورجل، كانوا قد دخلوا إلى المستشفى للعلاج في أواخر شهر مارس الماضي، بعد إصابتهم بالفيروس التاجي.
وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بـ”كوفيد19″ وفق آخر المعطيات، التي حصل عليها الموقع من مصادر متطابقة، 114 شخصا، 68 منها تخضع للعلاج في مستشفى الدوق دو طوفار، فيما استقر إجمالي الوفيات في خمس.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. تسجيل 3 حالات شفاء جديدة من كوفيد-19 وإجمالي المتعافين يصل إلى 17 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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