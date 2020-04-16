كورونا يرغم الدبوز على إلغاء مهرجان الضحك في مراكش

ألغيت الدورة العاشرة من مهرجان مراكش للضحك، التي كانت مبرمجة، شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب الأزمة، التي خلفها فيروس كورونا كوفيد – 19.

وحرم فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 المهرجان من الاحتفال بمرور عشر سنوات على بدايته، غذ قرر المشرفون عليه بقيادة الكوميدي، جمال الدبوز، تأجيل الاحتفال للسنة المقبلة.

واعتذر الدبوز من جمهور المهرجان، في تدوينة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، حيث قال إنه سعى جاهدا إلى جعل دورة السنة الجارية استثنائية، بعد مرور عشر سنوات على انطلاق المهرجان، إلا أن الظروف، التي تعيشها بلادنا حالت دون تحقيق ذلك.

وضرب الدبوز موعدا مع الجمهور في السنة المقبلة، بقوله :”صدقوني سنلتقي مرة أخرى في يونيو 2021 لنحتفل معا”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب في إلغاء عدد من المهرجانات الكبرى في المملكة، منها مهرجان موازين إيقاعات العالم.