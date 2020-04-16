غوتيريش: عودة الوضع إلى طبيعته رهين بإيجاد لقاح ضد وباء “كوفيد- 19”

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “إن إيجاد لقاح آمن، وفعال وحده يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها” فيما يتعلق بوباء (كوفيد-19)، معربا عن الأمل في أن يتوافر، قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح غوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو، شاركت فيه حوالي خمسين دولة إفريقية، أعضاء في المنظمة، أن لقاحا آمن لكوفيد-19 “سينقذ ملايين الأرواح، ومليارات لا تحصى من الدولارات”، داعيا إلى تسريع، وتطوير هذا اللقاح، وإتاحته للجميع. وشدد على أنه ينبغي أن يكون “عالميا، ويسمح بالسيطرة على الجائحة”.

وأضاف الأمين العام الأممي: “نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق، ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى، وإتاحة اللقاح للجميع بحلول نهاية عام 2020”.

وقال غوتيريش إن النداء، الذي وجهه، في 25 مارس الماضي، للتبرع بملياري دولار، في إطار خطة إنسانية للأمم المتحدة، للاستجابة إلى الوباء، سمح بجمع “20 في المائة تقريبا” من هذا المبلغ.

وأكد أمين عام المنظمة الأممية أنه بفضل منظمة الصحة العالمية تمكنت الأمم المتحدة من تجهيز 47 دولة إفريقية بفحوصات لكشف الإصابات بـ(كوفيد-19).