هام للسائقين.. “الطرق السيارة” تعلن عن اضطراب مروري مؤقت بين الدار البيضاء والجديدة بسبب أشغال الصيانة

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف، يوم غد الجمعة، اضطرابا مروريا مؤقتا في الطريق السيار الدارالبيضاء – الجديدة بين بدالي حد السوالم وبئر الجديد، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه سيتم وضع الممر المذكور على مستوى النقطة الكيلومترية 125+000 (باحة الخدمات التي تبعد بكيلومترين عن بدال بئر الجديد)، وذلك ما بين الساعتين الثامنة صباحا، والثالثة بعد الزوال من يوم غد.

وتابع البلاغ نفسه أن مستعملي الطريق السيار بين حد السوالم وبير الجديد، يمكنهم تحويل مسارهم إلى الطريق المحلي لباحة الخدمات للولوج ثانية إلى الطريق السيار، وأضاف أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، معتذرة، في الوقت ذاته، عن الإزعاج، الذي سيحصل جراء هذه الأشغال، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطريق السيار.

ودعت الشركة إلى الاتصال بالرقم 5050، وتحميل تطبيق “ADM Trafic” للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.