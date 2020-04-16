اعتقال صاحب فيديو الهجوم على الفنانين المغاربة

اعتقلت الشرطة القضائية، في منطقة أولاد تايمية، صاحب فيديو الهجوم على الفنانين بالسب والشتم وتسفيه أعمالهم، بعد شكاية وجهتها الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية إلى وكيل الملك بمحكمة أكادير.

وأكدت الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية، في بلاغ لها، أمس الأربعاء، أن صاحب الفيديو، المسمى “حمزة الحزين”، الذي شتم، وسب الفنانين دون استثناء، ألقي عليه القبض في حالة اعتقال، بعدما تفاعل وكيل الملك باستئنافية أكادير مع الشكاية بإعطاء أوامره لإجراء بحث حول موضوعها.

وطالبت الكونفدرالية ذاتها من المحامين في جهة أولاد تايمية بتارودانت، وأكادير الدخول على الخط في الملف.

وكان الفنانون، تعرضوا بعد مطالبة فئة صغيرة منهم بالاستفادة من الدعم، بعد توقف أنشطتهم، للإهانة، والسب، والشتم، وتسفيه أعمالهم الفنية في فيديو نشره المدعو “ح ح”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشارا واسعا.