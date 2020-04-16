رغم الجائحة.. وزارة الصحة توصي الآباء بالالتزام بمواعيد تلقيح الأطفال والرضع

رغم الانشغال الكبير بتدبير جائحة كورونا، وتوفير الأطقم الطبية الكافية لها، أصدرت وزارة الصحة توصية باستمرار عملية تلقيح الأطفال أثناء الجائحة.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أصدرته، اليوم الخميس، إنه على الرغم من الحالة الراهنة، الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، فإن عملية التلقيح لاتزال مستمرة في المراكز الصحية على الصعيد الوطني، وكذا في العيادات الطبية الخاصة.

وأكدت الوزارة ذاتها أن عملية تلقيح الأطفال، والرضع، تعد إحدى الخدمات الأساسية، التي ينبغي منحها الأولوية في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، إذ تم إرساء إجراءات احترازية، وتنظيمية لحماية الأطفال، والآباء، والعاملين الصحيين من عدوى وباء كوفيد -19- وفقا للإجراءات الجاري بها العمل.

كما نبهت الوزارة إلى أن أي تأخير في تلقيح الأطفال، والرضع، ولو لوقت قصير، قد يرفع من احتمال إصابتهم بالأمراض، التي يمكن تجنبها باللقاحات، وحثت آباء، وأولياء الأطفال، والرضع على الالتزام بالمواعيد كما هو مُسطَّر لها في جدول التلقيح.