مدته 8 ساعات.. أبرز نجوم العالم يشاركون في أضخم حفل خيري من منازلهم بينهم فنان عربي

يمثل الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، العرب، في الحدث العالمي”ONE WORLD – TOGETHER AT HOME”، الذي يجمع نجوما كبار عالميين، في أضخم حفل خيري، بيث على قنوات عالمية، وتعود مداخليه لصالح صندوق التضامن مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويشارك في الحدث الخيري الإنساني العالمي نجوم غناء، وتمثيل، ومؤثرين، وإعلاميين، جميعهم من بيوتهم، إلتزاما، وتشجيعا على الحجر الصحي، في مواجهة الجائحة.

ومن الأسماء المشاركة المغنيون سيلين ديون، وأليشا كيز، وتايلور سويفت، وإيلي جولدينجو، ليدي جاجا، وجون لجند، وإلتون جون، وبول مكارتني، وأشر، وفرقة ليدي أنتبيلوم، والمغني العالمي الملتزم بالقضايا الإنسانية، زوكيرو، والفنان الأوبرالي العالمي، أندريا بوتشيللي.

ويشارك في الحدث ممثلون، ومشاهير السينما، من بينهم الممثلون، صامويل جاكسون، وجاك بلاك، وجينيفر هدسون، إدريس ألبا، ونجم بوليوود، شاروخان، ومواطنته، بريانكا شوبرا.

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كما ستشارك في الحدث الخيري، أيضا، مقدمة البرامج الحوارية، أوبرا وينفري، ولاعب، ومدرب كرة القدم، ديفيد بيكهام، وبطل العالم لسباقات الفورمولا 1، لويس هاملتون.

ويبث الحفل الخيري، على مدى 8 ساعات متواصلة بفقرات مختلفة، فيما تدعمه مؤسسات، وشركات كثيرة، بغرض تخصيص مساهمة قيمة لمنظمة الصحة في مواجهة كورونا.

ويكرم الحفل الخطوط الأمامية في الحرب ضد كورونا كوفيد 19، من الأطباء، والممرضين، والمسعفين، والعلماء، والباحثين، وموظفي الرعاية الصحية والطوارئ والاستجابة السريعة، والسلطات، والذين يخاطرون بحياتهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين في مختلف دول العالم.