72 حالة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في معمل بعين السبع في الدار البيضاء

أثبتت تحاليل مخبرية، خضعت لها عاملات في شركة خاصة بعين السبع في مدينة الدارالبيضاء، أن حوالي 72 منهن مصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما صرحت به نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية للصحة في جهة الدار الييضاء، للقناة الثانية.

وقالت المتحدثة نفسها، إن المصابات يواصلن علاجهن في مستشفيات جهة الدار البيضاء سطات، وأفادت أن 80 في المائة ممن خالطن إحدى العاملات المصابات بفيروس كورونا، خضعن إلى التحاليل المخبرية، وبالتالي الحصيلة لم تنته بعد.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو، تظهر احتجاج عاملات إحدى مصانع عين السبع في الدار البيضاء، وهن في حالة هيستيرية، بعد اكتشافهن أن إحدى زميلاتهن العاملات أصيبت بفيروس كورونا المستجد.