كريستيانو رونالدو يستغل الحجر للدراسة- صورة

على الرغم من أن الحجر الصحي حرم الملتزمين به من القيام بأنشطتهم المعتادة، إلا أنه أتاح الفرصة لكثيرين للقيام بأشياء مفيدة، مثل اللاعب الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي خصص جزءً من وقته في المنزل للدراسة.

ونشر “الدون” نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على حسابه الشخصي على موقع أنستغرام، مساء أمس الأربعاء، صورة له، وهو يجلس على مكتب، وأمامه دفترا، ويظهر أنه يراجع أو يدرس شيءً ما.

وعلق رونالدو على الصورة، وقال: دائما تحدى نفسك، بالنسبة إلي هذا هو وقت الدراسة.

ويقضي كريستيانو رونالدو فترة الحجر الصحي في منزل فخم في مسقط رأسه في جزيرة ماديرا، رفقة أسرته مع زوجته، وأبنائه.