حصيلة كورونا دوليًا: أميركا تتصدّر قائمة الدول المتضررة وبريطانيا تسجل 861 وفاة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في وتيرة غير مسبوقة انتشر فيروس كورونا بالولايات المتحدة الأميركيّة كانتشار النار في الهشيم، تسارع انتشار الوباء في البلاد دون تدارك الأمر وفرض إجراءات وقائية من الفيروس، حتى وصلت الولايات المتحدة إلى رأس القائمة العالميّة من حيث عدد الإصابات بالفيروس والوفيات إثر الإصابة به.

بينما تسجّل إسبانيا استقرارًا يوميًا بعدد ضحاياها جرّاء الإصابة بفيروس كورونا وكذلك إيطاليا الدولتين الأكثر تضررًا من انتشار الفيروس في القارة الأوروبيّة، إلّا أن بريطانيا خلافًا لإسبانيا وإيطاليا، تسجّل ارتفاعًا يوميًا بعدد الوفيات والإصابات بالفيروس.

وفي دول عربيّة يواصل الفيروس انتشاره ببطء ويحافظ على استقراره بازدياد عدد الإصابات بشكل طفيف. وفي ما يلي أرقام بعض الدول الأوروبية والعربيّة؛

بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانيّة، اليوم الخميس، عن تسجيل 861 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 13729.

طاقم مشفى في بريطانيا (أ ب)

إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانيّة، اليوم الخميس، عن تسجيل 551 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ووصلت حصيلة الوفيات في البلاد إلى 19130.

وفي الـ24 ساعة الأخيرة، سجّلت إسبانيا 5183 إصابة جديدة في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات في إسبانيا إلى 182816 إصابة.

بلجيكا

وسجلت بلجيكا، اليوم الخميس، 417 حالة وفاة أخرى في يوم واحد بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4857. وجاء ذلك في بيان صادر عن مركز الأزمات البلجيكي.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الإصابات بالفيروس في بلجيكا ارتفعت إلى 34809، وذلك بعد تسجيل 1236 إصابة جديدة.

الولايات المتحدة

سجّلت السلطات الصحية للولايات المتحدة الأميركيّة حتى ظهر اليوم الخميس، أكثر من 644,823 إصابة بالفيروس، وأحصت الجهات المسؤولة في أميركا حتى اليوم أكثر من 28,580 وفاة.

هولندا

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أعلنت وزارة الصحة الهولنديّة اليوم الخميس، عن تسجيل 1061 إصابة جديدة بفيروس كورونا و181 وفاة

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن تسجيل 92 وفاة إضافية في البلاد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للوفيات في إيران إلى 4869.

وسجّلت وزارة الصحة الإيرانيّة، اليوم الخميس، 1606 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 77995.

فتاة إيرانيّة تعزف على سطح بيتها (أ ب)

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر الخميس، عن تسجيل 119 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1524.

ماليزيا

سجّلت وزارة الصحة الماليزية اليوم الخميس، 110 إصابة إضافية بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 5182.

المغرب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 2251، بعد تسجيل 227 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة.

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 5 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 663.