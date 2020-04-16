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شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب .. إعتماد 150 مليون ريال لمساعدة المتضررين من السيول والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
وجه محافظ مأرب، اللواء، سلطان العرادة، بإعتماد مبلغ 150 مليون ريال لمساعدة المتضررين جراء السيول التي شهدتها المدينة .
جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس الأضرار التي خلفتها العواصف و السيول بمخيمات النازحين وبعض الاحياء السكنية مساء أمس الاربعاء وتسببت بوفاة خمسة اشخاص وجرح العشرات من النازحين.
ووجه بتقديم خمسة ملايين ريال لاسر الشهداء الخمسة ومبلغ 200 الف لكل جريح ودعم الاسر المشردة والاكثر تضررا، وكذا سرعة توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب على مستوى كافة المخيمات.
ودعا المحافظ العرادة العاملين في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والمنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني بسرعة الاستجابة الطارئة لاغاثة وانقاذ الاسر المتضررة وتقديم كل وسائل العون واعادة تأهيل وترتيب المخيمات ومساعدة كافة المتضررين
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