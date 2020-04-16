رئيس الوزراء اليمني يطلع على أضرار السيول في مأرب

الخميس 16 أبريل 2020

إطلع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على الأضرار التي خلفتها السيول التي إجتاحت محافظة مأرب وخاصة الأضرار التي المادية والبشرية في مخيمات النازحين .



وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد اطلع رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه، اليوم الخميس، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على تقرير اولي حول الوفيات والمفقودين والمصابين جراء هذه السيول التي اجتاحت مخيمات النازحين، والاضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك المنازل والطرقات والكهرباء.. مشيرا إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطة المحلية لإغاثة النازحين المتضررين وايوائهم في فنادق مؤقتا على نفقة السلطة المحلية حتى إعادة بناء المخيمات، لافتا إلى زيارته الميدانية لتفقد الاضرار في مخيمات النازحين والبنى التحتية وغيرها.

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وأشاد رئيس الوزراء، بما ابدته قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب من تفاعل وتجاوب سريع في التعاطي مع تداعيات السيول وايواء النازحين .. موجها اللجنة العليا للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية وشركاء العمل الإنساني لإسناد جهود السلطة المحلية في المحافظة وايصال المواد الاغاثية وتوفير مخيمات الإيواء ووسائل النقل الآمنة للمتضررين.

وقدم التعازي والمواساة نيابة عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا، وتوجيهاته بتقديم التعويضات لأسرهم ومعالجة المصابين جراء هذه السيول، وتكثيف العمل بمسار سريع لإعادة بناء مخيمات النازحين.

وأكد رئيس الوزراء على قيادة السلطة المحلية بمحافظة مأرب رفع تقرير عاجل إلى مجلس الوزراء بأعداد المتضررين والخسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، والاحتياجات المطلوبة، وسيتم التعامل معها بشكل فوري.. مشددا على إعطاء الأولوية لتكثيف جهود الإنقاذ واغاثة المتضررين وفتح وإصلاح الطرقات الرئيسية والفرعية وإصلاح الكهرباء، إضافة إلى تصريف مياه الامطار حتى لا تتحول إلى بؤرة للأمراض والاوبئة