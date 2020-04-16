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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. أسرتا شهيدا الإنسانية اليوسفي وطارق تدعوان لوقفة إحتجاجية والان مع التفاصيل
الخميس 16 أبريل 2020
وجهت أسرتي شهيدي الإنسانية "أحمد فؤاد اليوسفي" و "محمد طارق" كل محبي الشهيدين الى الخروج لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بالقبض على القتلة، عصر الأحد القادم في خور مكسر (منطقة الشابات) .
وتهدف الوقفة إلى الإحتجاج على عدم ضبط القتلة وتقديمهم للعدالة بعد مرور شهر كامل على الجريمة .
ودعت الأسرة منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين للمشاركة بهذه الوقفة والتنديد بالعملية الإجرامية البشعة التي قتل بها الشهيدين ولمطالبة الجهات الأمنية المسؤولة للتحرك الجاد والقبض على القتلة الذين يسرحون ويمرحون،
وقالت الأسرة ان الشهيدين اليوسفي وطارق كانوا يعملون بالجانب الإنساني ويقومون بخدمة عدن وأهلها ولكن الأيادي الاثمة ابت الا ان تنهي حياتهما بتلك الطريقة البشعة التي استنكرها جميع أبناء عدن.
وأهابت أسرتا الشهيدين بخروج ابناء عدن للمشاركة بهذه الوقفة الاحتجاجية في الزمان والمكان المحدد سلفاً.
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