إدارة شرطة تعز تعقد لقاء مع عقال الحارات في نطاق قسم شرطة ٢٦سبتمبر

الخميس 16 أبريل 2020

التقى مساعد مدير عام شرطةمحافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط بعقال الحارات في نطاق قسم شرطة ٢٦ سبتمبر وذلك لمناقشة الجوانب الأمنية.



وفي اللقاء تحدث العقيد سمير الأشبط على أهمية دور عقال الحارات في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم داعيا إلى ضرورة رفع الحس الأمني والتحلي باليقظة التامة ورصد كل المخالفات وأي أعمال أو إعتدائات تطال الممتلكات الخاصة أو العامة وأي أعمال تخل بالأمن والسكينة.

ووجه العقيد الأشبط عقال الحارات بالتفاعل الإيجابي مع توجيهات السلطة المحلية ولجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا من خلال دور التوعية في أوساط المجتمع والتحذير من خطر هذا الوباء واتباع الإرشادات الطبية والإلتزام الكامل بكل ما يصدر عن جهات الإختصاص.

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وحث العقيد الأشبط في كلمته على ضرورة حشد الطاقات ومضاعفة الجهود والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، داعيا إلى ضرورة متايعة ورصد كل الساكنين الجدد في الحارات والتأكد من هوياتهم وصحة بياناتهم.

من جانبهم عبر عقال الحارات في نطاق قسم شرطة ٢٦سبتمبر عن تثمينهم للدور الذي تقوم به شرطة تعز في حفظ الأمن والإستقرار مشيدين بالحملة الأمنية والإنتشار الأمني الواسع في شاورع مدينة تعز زالذي حقق نجاحات كبيرة حيث أكدوا تعاونهم الكامل مع الأجهزة الأمنية والقيام بواجباتهم على أكمل وجه لما في ذلك المصلحة العامة.

حضر اللقاء مدير إدارة شؤون العقال المقدم رشاد القدسي ومدير قسم شرطة ٢٦ سبتمبر الرائد ابراهيم المخلافي والملازم جميل المخلافي.