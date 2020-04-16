شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..مسؤول بتعز يزور معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق ويشيد بالانضباطية الأمنية والان مع التفاصيل

الخميس 16 أبريل 2020 زار وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، معسكر شرطة الدوريات وأمن الطرق للاطلاع على التجهيزات الأمنية في الوحدة.

وكان في استقباله قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب مقبل الجندي. وخلال الزيارة أشاد وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن بالانضباطية الأمنية في الوحدة والتجهيزات المتواصلة لتطوير الجهاز الأمني وتأهيل أفراده. Advertisements وقد حث الوكيل الصبري منتسبي شرطة الدوريات على الاستمرارية في الانضباط والالتزام والعمل لبسط الأمن وتعزيز المؤسسة العسكرية في الجيش. هذا وأكد الصبري أن المؤسسة الأمنية والعسكرية تسير في منحى واحد وتعمل في خندق موحد لاستكمال معركة التحرير وفرض الأمن لاستقرار المحافظة. وختم اللواء الصبري كلمته مباركاً الجهود التي تبذلها قيادة شرطة الدوريات في تأهيل الوحدة وتطويرها باستمرار ، مشيراً إلى جهود منتسبي الوحدة والتضحيات التي قدمتها منذ انطلاقة المؤسسة الأمنية في المحافظة.

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