محافظ تعز يزور هيئة مستشفى الثورة ويؤكد تجهيزه بشكل كامل

الخميس 16 أبريل 2020

زار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة، للاطلاع على سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين .



وخلال الزيارة تفقد المحافظ شمسان برفقة مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي أقسام المستشفى العاملة والتي تعرضت لاضرار بالغة جراء الحرب .

وأكد المحافظ على ضرورة استغلال كل القدرات وحشد جميع الطاقات والإمكانيات الموجودة في المستشفى للاسهام في تقديم خدمات طبية جيده والتعامل مع فيروس كورونا .

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واستمع المحافظ الى شرح حول الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها المستشفى مؤكدا أنه سيتم توفيرها بتمويل مجموعة هائل سعيد أنعم، حيث سيتم التجهيز الكامل والعمل على ايجاد صرح طبي متكامل لتقديم خدمة طبية للمواطنين، والمساهمة الفاعله في علاج جرى الحرب والذي يوليها المحافظ اهتمام خاص وللتعامل مع فيروس كورونا بمحتلف مراحله بشكل خاص .

كما عبر محافظ تعز نبيل شمسان عن شكره وتقديره لمجموعة هائل سعيد انعم التي ستقوم بالتجهيز الكامل لمستشفى الثورة مشيدا بما تقدمة المجموعة من دعم لمساندة المحافظة في مختلف المجالات الانسانية .

واكد محافظ المحافظة أن هذا هو نهج مجموعة هائل سعيد دائماً في تقديم خدماتها الانسانية والمجتمعية لليمن باكملها من حوف الى الجوف ومن تريم الى يريم.

وكان في استقباله رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالرحيم السامعي ومدير الشوؤن القانونية بهيئة مستشفى الثورة الاستاذه وفاء الصلوي.