السيسي: الدولة ستواجه بكل حزم أي تجاوزات تضر بمصلحة الوطن

الخميس 16 أبريل 2020

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، التحية والتقدير لشعب مصر على صمودهم.



وأكد السيسي، أن بلاده ستواجه بكل حزم أي مخالفات تضر بمصلحة البلاد حتى تتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد بسلام.

وقال السيسي على حسابه بموقع فيس بوك: "نعبر معاً مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، أتوجه فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس".

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وأضاف: "كما أجدد ثقتى فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على ان يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات، وأؤكد على أن الدولة ستواجه بكل حزم اي مخالفات أو تجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز هذه المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن."

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ553 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات.