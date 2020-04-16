الصين تنفي صحة تقارير أمريكية عن تخليق فيروس كورونا في مختبر

الخميس 16 أبريل 2020

نفت الصين اليوم الخميس صحة ما نقلته تقارير إخبارية عن مصادر استخباراتية أمريكية بأن فيروس كورونا ربما جرى تخليقه في مختبر طبي، وليس في سوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان الصينية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه بينما هناك حاجة إلى المزيد من البحث لمعرفة أصل الفيروس، فإنه لا يوجد دليل على أنه من تطوير الإنسان أو أنه نشأ في مختبر.

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا يوجد دليل على أنه تم تخليق الفيروس في مختبر ... كما أكد العديد من أبرز الخبراء الطبيين قالوا إنه لا أساس علمي للادعاء بأن الفيروس خرج من مختبر".

يأتي الرد الصيني بعد يوم واحد من طلب تم توجيهه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، للتعليق على تقارير إعلامية تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية تحقق فيما إذا كان الفيروس بدأ من مختبر صيني.

Advertisements

ورد ترامب بالقول :"لا أريد أن أقول ذلك ... ولكني سأخبرك بأننا نسمع هذا الأمر أكثر وأكثر."

وأضاف ترامب أن إدارته تحقق عن كثب لمعرفة ما حدث.

وبعد المؤتمر، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لشبكة فوكس نيوز إن الصين لم تقدم إجابات بهذا الشأن.

ويفترض الخبراء أن الفيروس بدأ في سوق للحيوانات في ووهان بالصين، وهي البؤرة التي انتشر منها الفيروس حول العالم.