شكرا لقرائتكم خبر عن "الفاو" تحذر من أسراب الجراد: الوضع في إيران خطير والان نبدء بالتفاصيل

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن خطورة وضع الجراد الصحراوي الحالي في شرق إفريقيا وشرق اليمن وجنوب إيران خلال الأشهر المقبلة، وأنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي وسبل العيش في هذه المناطق.

جاء ذلك خلال تقرير المنظمة الدولية عن حالة الجراد الصحراوي حتى 14 أبريل 2020، حيث أكدت أن تكاثر الربيع يجري في جنوب غرب آسيا وأنه لا يزال الوضع في إيران خطيراً ومثيراً للقلق؛ لتواصل تشكيل عدد متزايد من مجاميع الحوريات على طول الساحل الجنوبي، وأن هناك بضعة أسراب لا تزال متواجدة هناك، مشيرة إلى أن عمليات المكافحة مستمرة ضد جماعات الحوريات في بلوشستان والبنجاب، وبالقرب من الحدود الهندية ومجموعات الحشرات الكاملة التي تتشكل في بلوشستان.

أما منطقة شبه الجزيرة العربية فوفقًا للمنظمة، فإن عمليات المكافحة مستمرة في المملكة ضد تشكل مجاميع من الحوريات ذات الأطوار المبكرة والمتوسطة في منتصف منطقة الخليج العربي، مرجحة تدهور الوضع في اليمن، لافتة إلى تشكل مجموعات الحوريات في عمان بعدما شوهدت بعض الأسراب الصغيرة تنضع وتضع البيض بالقرب من الإمارات ، وسط تواصل عمليات المكافحة لمكافحة الآفة هناك.

وفيما يتعلق بشرق أفريقيا فقد أوضحت المنظمة أن الوضع الحالي فيها لا يزال مقلقًا للغاية حيث تتشكل الأسراب بشكل متزايد وتنضج في شمال ووسط كينيا وجنوب إثيوبيا وربما في الصومال. وهذا يمثل تهديدًا غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش؛ لتزامنه مع بداية الأمطار الطويلة وموسم الزراعة.