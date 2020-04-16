ماذا ضبطت الشرطة البريطانية داخل شحنة كمامات؟

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وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا. وتم اعتقال بولندي في الرابعة والثلاثين من عمره.
وقال مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة دارن هيربرت في ميناء دوفر: "هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها".
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