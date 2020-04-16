شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ضبطت الشرطة البريطانية داخل شحنة كمامات؟ والان نبدء بالتفاصيل

ضبط موظفو الجمارك البريطانيون 14 كيلوجراما من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار) خبأها مهربون للمخدرات في شحنة من الكمامات كانت ستدخل البلاد عبر منطقة جمارك نفق القنال الانجليزي.

وقالت وزارة الداخلية إن كمية الكوكايين كانت في 15 رزمة مخبأة في صناديق مليئة بكمامات ضبطت لدى تفتيش شاحنة مسجلة في بولندا كانت متجهة لبريطانيا. وتم اعتقال بولندي في الرابعة والثلاثين من عمره.

وقال مدير عمليات إدارة مكافحة الجريمة دارن هيربرت في ميناء دوفر: "هذه الضبطية دليل إضافي على الطريقة التي تحاول بها الشبكات الإجرامية استغلال تفشي فيروس كورونا لمصالحها".