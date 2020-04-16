شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات التشيك تحت الهجوم السيبراني والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وأمن المعلومات في التشيك، إنه من المحتمل للغاية أن تتعرض المستشفيات في البلاد لحملة هجمات قرصنة الكترونية خطيرة خلال الأيام المقبلة. وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، بأن التحذير يأتي بعد الهجوم الذي تعرضت له الشهر الماضي مستشفى في برنو، ثاني أكبر أكبر المدن التشيكية، حيث اضطر المسؤولون إلى إجلاء المرضى من المستشفى.
وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول)، حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري، من زيادة ملحوظة في محاولات تعرض المستشفيات لهجمات قرصنة مرتبطة ببرامج طلب الفدية.
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