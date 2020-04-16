شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: السجن والغرامة عقوبة البصق في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الحكومة الهندية أنه من المقرر أن يتم تطبيق عقوبة على البصق في الأماكن العامة، ستكون عبارة عن السجن لمدة تصل إلى عام ودفع غرامة، في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 12 ألف إصابة، اليوم الخميس.
ويشار إلى أن البصق هو أحد المشاكل الكثيرة واسعة الانتشار التي يتعين على دولة الهند - البالغ تعدادها السكاني 3ر1 مليار نسمة - معالجتها في طار الجهود التي تبذلها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-". كما وقعت مؤخرا حوادث قام فيها مرضى مصابين بالفيروس بالبصق على عاملين في مجال الرعاية الصحية.
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