وزير الدفاع الأمريكي ينتقد الصين للتضليل والتعتيم بشأن كورونا

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس إنه يعتقد أن قادة الصين كانوا يمارسون التضليل والتعتيم فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا الذي نشأ هناك، مضيفا أنه لا يثق حتى في صدقهم الآن.
وفي مواصلة لانتقاد إدارة ترامب لتعامل الصين مع الأزمة قال إسبر لبرنامج "توداي" في شبكة (إن.بي.سي) إنه يجد من الصعب تصديق معلومات من الحزب الشيوعي الصيني.
وأضاف "إنهم يضللوننا، تكتموا الأمر في أوائل أيام هذا الفيروس. لذلك ليس لدي ثقة كبيرة حتى في أنهم يخبروننا الحقيقة الآن".
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