الإمارات تؤسس أكبر مستشفى ميداني لكورونا في الشرق الأوسط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 بذلت الإمارات جهودا مضاعفة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، واتخذت سلسلة إجراءات وقائية وخطوات احترازية بينها تأسيس مستشفى ميداني في دبي هو الأكبر في الشرق الأوسط.

Advertisements المستشفى الذي أسسته حكومة دبي، مؤخرا، هدفه التأهب لأي تطورات لفيروس كورونا، والاستعداد لسائر الاحتمالات المتعلقة بتفشي "كوفيد-19". ووفر المستشفى 3030 سريرا و800 وحدة للعناية المركزة؛ لدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في إمارة دبي ضمن خطة تعزيز القدرة على مواجهة أي مستجدات للفيروس. وعملت هيئة الصحة بدبي على توفير التجهيزات الطبية والكادر الطبي؛ تأكيدا على جاهزية المستشفى للعمل فور الحاجة إليه.

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