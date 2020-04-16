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العراق يستدعي السفير التركي احتجاجا على اختراق الأجواء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

العراق يستدعي السفير التركي احتجاجا على اختراق الأجواء

متابعات_ الخليج 365

وجّه وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، باستدعاء السفير التركي لدى بغداد على خلفية "اعتداء أسفر عن خسائر بالأرواح" نتيجة هجوم مسلح بطائرة مسيرة ضد لاجئين أكراد جنوب غربي الموصل.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، في بيان، اليوم الخميس، إن الوزارة تدين بأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

 

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وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج.

 

كان الإعلام الأمني العراقي قد أعلن، الأربعاء، مقتل امرأتين إثر قصف الطائرات التركية مخيم لاجئين جنوب غربي الموصل شمال العاصمة بغداد.

 

وذكر بيان للإعلام الأمني العراقي أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور/50 كم جنوب غرب الموصل للقصف بواسطة صاروخ، حيث راحت ضحية هذا القصف امرأتان من القاطنين في هذا المخيم".

 

من جانبه، اعتبر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، عبدالكريم خلف، أن القصف التركي "عمل عدواني"، مضيفا أن ما قامت به طائرة مسيرة تركية بخرق الأجواء العراقية يعد عملا عدوانيا منفردا تتحمل أنقرة نتائجه.

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