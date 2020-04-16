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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تعزل سوقاً سياحياً وسط المخاوف من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أغلقت سلطنة عمان سوقا للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، في حين أعلنت اليوم الخميس اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة أغلبها بين الوافدين الأجانب، وفقا للبيان.
وقال وزير الصحة العماني إن سوق الأقمشة في بلدة "جعلان بني بو علي" بمحافظة جنوب الشرقية، والتي تشتهر بأبراج المراقبة وبقلعتها، سيتم عزلها بداية من الساعة الرابعة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر بعد رصد 12 حالة عدوى فيها.
وبعد تسجيل 109 حالات اليوم الخميس، تجاوزت حصيلة المصابين بالفيروس في سلطنة عمان أكثر من 1000 حالة.
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