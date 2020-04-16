اخبار العالم

وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بكورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أودى وباء بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 10,30 ت غ.

Advertisements

 

ومع عدد وفيات بتسعين الفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد الذي اودى بحياة 137499 شخصا في العالم. وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

 

وفي العالم تم تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفا و551 إصابة وهو رقم لا يعكس سوى جزء من عددها الحقيقي لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا