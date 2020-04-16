«مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة».. الرئيس يوجه كلمة للشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نعبر معاً مرحلة فاصلة فى مواجهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، متوجهاً فيها لجموع شعب مصر العظيم بالتحية والتقدير على صمودهم خلال الفترة الماضية، والتكاتف مع أجهزة الدولة فى تنفيذ إجراءات الحماية ومواجهة الفيروس.

وجدد الرئيس، فى تغريدات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى ثقته فى وعى شعبنا العظيم، وقدرته على أن يقف يداً بيد مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات ومجهودات.

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وأكد الرئيس على أن الدولة ستواجه بكل حزم أى مخالفات أوتجاوزات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين حتى نتجاوز المحنة بسلام ونحافظ على ما حققناه من نجاح حتى الآن.