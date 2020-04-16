NBN: اتجاه لتمديد الاقفال وحظر التجول المسائي من الساعة 7 حتى 9 مساءً

أفادت معلومات لتلفزيون NBN، عن أن هناك اتجاه الى تمديد بدء الاقفال و ​حظر التجول​ المسائي من ​الساعة​ 7 مساءً حتى 9 مساءً.

هذا وأكدت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، على "وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى لما في ذلك من تأثير سلبي يُفضي الى انتشار الوباء، والتأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة على اختلافها كما وبشأن السفر من وإلى لبنان من بعض الدول, مع المتابعة تبعاً لتطور الأوضاع في الدول المعنية بتلك الاجراءات وفي دول أخرى".