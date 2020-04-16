الصحة الإيرانية: موجة جديدة لجائحة كورونا في 6 محافظات وانخفاض التفشي في 4 أخرى

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية، أن "6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من جائحة ​فيروس كورونا​، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض"، موضحة انه "تم رصد موجة جديدة للفيروس في كل من محافظات ​طهران​ وخوزستان وكيلان ومازندران و​أذربيجان​ الشرقية، وكهكيلوية وبويرأحمد"، مؤكدة "تسجيل انخفاض في وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات قم ومركزي و​كرمان​ وأذربيجان الغربية".

هذا وكان نائب ​وزير الصحة​ الإيراني إيرج حريرجي، قد اعلن في وقت سابق، ان "التوقعات الحالية تشير إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران سيتم بلوغها خلال الخريف المقبل"، موضحا أن "26.5% من المواطنين يصابون بالفيروس داخل وسائل ​النقل العام​".