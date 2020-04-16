الصحة الإيرانية: موجة جديدة لجائحة كورونا في 6 محافظات وانخفاض التفشي في 4 أخرى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن "6 محافظات في البلاد تواجه موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا، بينما تشهد 4 أخرى تراجعا في وتيرة انتشار المرض"، موضحة انه "تم رصد موجة جديدة للفيروس في كل من محافظات طهران وخوزستان وكيلان ومازندران وأذربيجان الشرقية، وكهكيلوية وبويرأحمد"، مؤكدة "تسجيل انخفاض في وتيرة تفشي فيروس كورونا في محافظات قم ومركزي وكرمان وأذربيجان الغربية".
هذا وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي، قد اعلن في وقت سابق، ان "التوقعات الحالية تشير إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران سيتم بلوغها خلال الخريف المقبل"، موضحا أن "26.5% من المواطنين يصابون بالفيروس داخل وسائل النقل العام".
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