الصحة السويسرية: عدد الوفيات الناجمة عن الكورونا وصل إلى 1017 حالة

أعلنت وكالة ​الصحة العامة​ في ​سويسرا​ ان "عدد الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد وصل إلى 1017 ارتفاعا من 973 وفاة يوم الأربعاء"، مشيرة الى ان "عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابا".

هذا وقررت ​الحكومة​ السويسرية تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى 26 نيسان الحالي"، موضحة ان "التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق ​المدارس​ وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر، والمعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات ​الجديدة​ ومعدل دخول ​المستشفيات​ ومعدل الوفيات".