الصحة السويسرية: عدد الوفيات الناجمة عن الكورونا وصل إلى 1017 حالة

أعلنت وكالة الصحة العامة في سويسرا ان "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 1017 ارتفاعا من 973 وفاة يوم الأربعاء"، مشيرة الى ان "عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابا".
هذا وقررت الحكومة السويسرية تمديد قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى 26 نيسان الحالي"، موضحة ان "التخفيف التدريجي للتدابير التي تشمل حاليا ضوابط على الحدود وإغلاق المدارس وحظر التجمعات سيبدأ هذا الشهر، والمعايير التي تدرسها لتخفيف القيود تتضمن عدد الإصابات الجديدة ومعدل دخول المستشفيات ومعدل الوفيات".
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